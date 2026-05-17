Predsedik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je za nedelju dana od ruskih napada poginulo 52 ljudi, a ranjeno ih je 346 od toga 22 dece.

"Tokom protekle nedelje Rusija je na Ukrajinu lansirala više od 3.170 udarnih dronova, više od 1.300 vođenih avio-bombi i 74 rakete različitih tipova, od kojih je većina balističkih. Bilo je mnogo pogodaka u stambene zgrade i drugu civilnu infrastrukturu", navodi se u saopštenju Zelenskog, prenosi Ukrinform.

Zelenski je istakao da Ukrajina mora da jača sistem protivvazdušne odbrane i razvija zajedničku zaštitu od balističkih pretnji sa evropskim partnerima.

"Našim ljudima je potrebno više zaštite i sve što podržava ukrajinsku PVO na kraju pomaže u očuvanju života. Zato su dodatne donacije za antibalističke rakete važne. Ništa manje važno je raditi u Evropi na zajedničkoj zaštiti od balističkih pretnji", poručio je Zelenski i izrazio zahvalnost partnerima za pomoć.