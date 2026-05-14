Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila dve osobe S. V. i M. S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti nakon što su u restoranu na Senjaku nađene dve čaure i tragovi krvi nestalog Aleksandra Nešovića Baje.

Pripadnici UKP priveli su dvojicu osumnjičenih kojima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju, javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih sluzbenika UKP i forenzičara iz NCKF kojom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao.

Podsetimo, prema saznanjima nevenčane supruge koja je i prijavila nestanak, Aleksandar Nešović je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026.godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima nakon čega mu se gubi svaki trag.

Nakon toga, posle 23 časova Nešović je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen.

