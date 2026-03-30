Beogradska policija intenzivno traga za muškarcem koji je sinoć naoružan satarom upao u pun objekat, gde je pred prestrašenim gostima počeo da uništava sve pred sobom, a neke od njih i opljačkao.

Prema pisanju Telegrafa, nepoznati muškarac je, vitlajući hladnim oružjem, počeo da lomi inventar restorana, a potom je preteći satarom, opljačkao nekoliko gostiju, oduzimajući im novac i lične stvari dok su ljudi u šoku posmatrali scenu.

Potom je, prilikom bega, muškarac je oštetio i automobil koji je bio parkiran neposredno ispred ulaza u restoran.

Povređenih, na sreću, nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Gosti i osoblje su odmah alarmirali policiju, ali je napadač uspeo da pobegne u nepoznatom pravcu pre dolaska patrole.

- Sve se odigralo munjevito. Čovek je ušao besan, sa satarom u ruci. Počeo je da udara po stolovima i šanku, a onda je krenuo na ljude. Bilo je jezivo gledati to divljaštvo - navodi jedan od svedoka drame za pomenuti portal.

U restoranu je pričinjena velika materijalna šteta, a policija je na licu mesta obavila uviđaj. Motiv ovog napada za sada nije poznat, a operativni rad na identifikaciji i hapšenju počinioca je u toku. Pregledaju se snimci sa nadzornih kamera okolnih objekata.

