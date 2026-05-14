Jedan dan nakon stravičnog napada mačetom u Obrenovcu, brzim i koordinisanim radom policije, A. D. (24), koji se sumnjiči za ubistvo Mišela G. (29) lišen je slobode.



Akcijom, koja je trajala tokom noći, rukovodio je načelnik PS Obrenovac.



Nakon što je sinoć u Ulici Ljube Nenadovića pronađen teško povređeni Mišel G., koji je podlegao povredama, policija je odmah pokrenula opsežnu akciju "Vihor". Zahvaljujući operativnim podacima i brzoj reakciji na terenu, inspektori su uspeli da identifikuju i lociraju osumnjičenog u rekordnom roku.

Istraga je utvrdila jezive detalje planiranog napada. Naime, Mišel G. se u trenutku ubistva nalazio na izdržavanju kazne kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom.

"Napadači su tačno znali gde se on nalazi i da mu je kretanje ograničeno. On nije mogao da napusti dvorište, a da ne aktivira alarm na nanogici. To su iskoristili da mu postave surovu sačekušu tamo gde se osećao najsigurnije", navodi izvor blizak istrazi.

Veruje se da su motiv ovog brutalnog čina neraščišćeni računi povezani sa trgovinom narkoticima.

Ubijeni mladić imao je obiman policijski dosije, koji uključuje trgovinu narkoticima, višestruke teške krađe, narušavanje javnog reda i mira.

Podsetimo, Mišel G. je usmrćen udarcima mačetom,a uprkos naporima lekara u Domu zdravlja, podlegao je teškim povredama. Telo je poslato na obdukciju, a policija nastavlja rad na prikupljanju svih dokaza kako bi se ovaj slučaj u potpunosti procesuirao pred nadležnim tužilaštvom.

Obrenovac je i dalje pod pojačanim policijskim nadzorom, ali građani mogu da odahnu jer su direktni akteri ovog zločina sklonjeni s ulica.

Kako smo ranije pisali, Mišela G. napala su dva muškarca, a jedan mu je naneo smrtonosne ubode, nakon čega su obojica pobegla. Za drugim se i dalje traga.

