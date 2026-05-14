Pred Višim sudom u Užicu danas je izrečena presuda optuženom Branku Pušici kojem se sudilo za ubistvo Predraga i Ivane Novaković, koje se dogodilo 31. decembra u kafiću u Arilju. Prvobitnom presudom, koja je ukinuta, Pušica je bio osuđen na 18 godina zatvora iako mu je pretila doživotna robija. Sudija je sada u ponovljenom postupku doneo presudu kojom je Pušica osuđen na 20 godina zatvora.

Odbrana Pušice se zasnivala na tome da dokaže da je Pušica u toku izvršenja krivičnog dela bio u stanju teške alkoholisanosti zbog čega je bio neuračunljiv, a zbog toga su tražili njegovo ponovno psihijatrijsko veštačenje. Međutim, sudija je to odbio.

Tužilaštvo je predložilo kaznu doživotnog zatvora, dok je branilac Pušice zahtevao da kazna koja bude izrečena bude izražena u godinama. Sredinom februara je održano pripremno ročište u ponovljenom postupku.

Na pripremnom ročištu Branku Pušici prisustvovao je samo Milivoje Novaković, otac ubijenog Predraga i tast ubijene Ivane. Ostali članovi porodice nisu imali snage da ponovo prolaze kroz ceo proces.