Anis Kalajdžić se izjasnio da nije kriv za ubistvo Aldine Jahić, potvrdili su za portal "Avaza" iz Kantonalnog suda u Mostaru.

Podsećamo, Kantonalni sud u Mostaru je doneo krajem prošlog meseca rešenje kojim se produžuje pritvor Anisu Kalajdžiću i koji može trajati do izricanja prvostepene presude ili nove odluke suda, a najduže još tri godine.

Podsećamo, Anis Kalajdžić je ubio svoju bivšu devojku Aldinu Jahić. Tužilaštvo njemu stavlja na teret da je od septembra 2024. godine do kraja januara 2025. godine više puta pretio smrću drugoj bivšoj devojci, a od oktobra do polovine novembra Aldini Jahić. On je uhodio Aldinu Jahić, dolazio joj pred stan, derao se, ulazio joj silom u stan.

Kobnog dana ju je presreo kod autobuske stanice i pretio da će ubiti i nju i sebe, a onda je sačekao ispred fitnes centra gde je trenirala. Ona je počela da trči u pravcu jednog hotela, a onda ušla u restoran gde je pozvala policiju. Pronašao ju je u toaletu restorana i pucao joj u slepoočnicu.

Inače, ovo je prvi slučaj da je podignuta i potvrđena optužnica nakon što je u krivični zakon uvršteno krivično delo femicida.

