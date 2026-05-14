Pripadnici Jedinice za borbu protiv uličnog kriminala (EGS) Pokrajinske kriminalističke policije Beča uspeli su, u okviru opsežne istrage, da zadaju dva značajna udarca organizovanom švercu droge. Ukupno je uhapšeno osam osumnjičenih starosti od 19 do 54 godine (državljani Austrije, Bosne, Srbije i Slovenije), a zaplenjene su velike količine narkotika i gotovine.

U prvom slučaju, 30.marta 2026. godine, policajci su pratili više osumnjičenih. Tom prilikom su videli kako je 19-godišnji državljanin Srbije dvojici 23-godišnjih austrijskih državljana predao oko 106 grama kokaina. Prilikom hapšenja dvojice 23-godišnjaka pronađeno je dodatnih sedam grama marihuane i gotovina.

Nedugo zatim uhapšen je i 19-godišnji državljanin Srbije, kod kog je pronađeno oko 6.600 evra u gotovini. U stanu koji je koristio u bečkom Majdlingu istražitelji su pronašli oko 22 kilograma marihuane, oko 4,6 kilograma kokaina i oko 6,6 kilograma kanabis-smole.

Saučesnik 19-godišnjaka, 54-godišnji državljanin Slovenije, zaustavljen je na autoputu A22 kod Štokeraua. U skrivenom prostoru njegovog automobila policija je pronašla oko 3,3 kilograma kokaina i oko 600 evra gotovine.

Tokom dalje istrage uhapšen je i 24-godišnji državljanin Srbije ispred smeštaja u bečkom Rudolfsheim-Finfhausu. Kod njega je pronađeno više od 15.000 evra gotovine.

Uhapšena je i 34-godišnja državljanka Austrije, nakon što je navodno poslata od strane drugih učesnika da proveri zašto više osoba nije dostupno.

Ukupno je tokom akcije zaplenjeno oko 8,1 kilogram kokaina, više od 22 kilograma marihuane, oko 6,6 kilograma kanabis-smole i više od 23.000 evra gotovine.

Po nalogu Javnog tužilaštva u Beču, svi osumnjičeni osim jednog sprovedeni su u pritvor.

U okviru druge akcije, 21.04.2026. godine, pripadnici EGS-a posmatrali su primopredaju torbe između 34-godišnjeg državljanina Bosne i 31-godišnjeg državljanina Srbije.

Prilikom hapšenja 34-godišnjaka policija je pronašla više od kilogram marihuane i oko 2.300 evra gotovine. U apartmanu koji je koristio pronađeno je dodatnih 600 grama kokaina i više od 26.000 evra gotovine.

Državljanin Srbije (31) uhapšen je nešto kasnije u blizini svog smeštaja u bečkom Penzingu. Kod njega je pronađeno oko 3.000 evra gotovine. U stanu koji je koristio istražitelji su pronašli oko 28,5 kilograma marihuane, skoro 400 grama kokaina i više od 13.000 evra gotovine.

Oba muškarca su po nalogu Javnog tužilaštva u Beču sprovedena u pritvor.

