Stravična tragedija potresla je Kinu nakon što je šesnaestogodišnja devojka poginula tokom vožnje na ekstremnoj atrakciji poznatoj kao „litica-ljuljaška“, a uznemirujući snimci nesreće preplavili su društvene mreže i izazvali ogroman bes javnosti.

Nesreća se dogodila 3. maja u zabavnom parku Maliujan Ekspedišn Park u gradu Huajing, u kineskoj provinciji Sičuan, kada je tinejdžerka identifikovana prezimenom Liu pala sa visine od čak 168 metara.

Prema zvaničnom saopštenju lokalnih vlasti, devojka je preminula na putu do bolnice usled teških povreda zadobijenih tokom pada.

Park je odmah zatvoren, dok je pokrenuta opsežna istraga o okolnostima nesreće.

“Nisam dobro vezana”

Najveći šok izazvao je snimak koji se ubrzo pojavio na društvenim mrežama.

Na njemu se vidi kako devojka, sa zaštitnom kacigom i sigurnosnim pojasevima, više puta upozorava zaposlene da nije dovoljno čvrsto vezana.

Uprkos njenim upozorenjima, radnik je samo nekoliko trenutaka kasnije pustio ljuljašku sa platforme postavljene iznad litice i vodopada.

Prema navodima kineskih medija, svega dve sekunde nakon pokretanja atrakcije došlo je do otkazivanja sigurnosnog mehanizma, nakon čega je tinejdžerka pala u provaliju duboku 168 metara.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju povređenu devojku na nosilima dok ekipe hitne pomoći pokušavaju da joj pruže pomoć.

Snimci i fotografije izazvali su ogromnu pažnju u Kini, gde je tema pregledana više od 200 miliona puta na društvenim mrežama.

Bes javnosti i pitanja o bezbednosti

Građani i korisnici društvenih mreža oštro su kritikovali zaposlene u parku, optužujući ih za nemar i nepoštovanje osnovnih bezbednosnih procedura.

– Izgledaju potpuno nezainteresovano. Ovo je ravno ubistvu iz nehata – napisao je jedan korisnik kineskih mreža.

Drugi su podsetili da su još ranije postojala upozorenja o bezbednosti same atrakcije.

– Postojala je samo jedna sigurnosna sajla umesto dve. Rizik je bio ogroman – naveo je jedan posetilac još krajem marta, prenose kineski mediji.

Kineska Državna administracija za regulaciju tržišta prošle godine donela je nove standarde za adrenalinske atrakcije, uključujući stroga pravila o projektovanju, instalaciji i upravljanju opremom.

Ipak, prema navodima pojedinih kineskih medija, već na osnovu dostupnih snimaka može se zaključiti da bezbednosni protokoli u ovom slučaju nisu bili u potpunosti ispoštovani.

Šta dalje sledi

Slučaj je otvorio ozbiljna pitanja o bezbednosti ekstremnih adrenalinskih atrakcija koje poslednjih godina postaju sve popularnije širom Azije.

Analitičari upozoravaju da upravo ovakve atrakcije, koje kombinuju velike visine i ekstremne brzine, zahtevaju višestruke sisteme zaštite i rigorozne kontrole pre svakog puštanja posetilaca.

Tragedija u Sičuanu sada bi mogla da dovede do novih inspekcija i pooštravanja propisa širom Kine.

Istovremeno, društvene mreže i dalje su preplavljene jezivim snimcima poslednjih sekundi pre nesreće, dok mnogi korisnici postavljaju isto pitanje — kako je moguće da upozorenje devojke niko nije ozbiljno shvatio?