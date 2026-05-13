Međutim, jedan bračni par iz SAD ostao je potpuno zatečen kada je otkrio da njihove komšije već godinama koriste njihov bazen bez dozvole.

Na prvi pogled sve je izgledalo potpuno normalno. Kuća sa ograđenim dvorištem, pristojne komšije i miran kraj. Ipak, iza svega se krila situacija koju vlasnici nisu mogli ni da zamisle.

"Deca su stalno pitala kada otvaramo bazen"

Vlasnica kuće ispričala je da su bazen obično otvarali početkom maja, ali su jedne godine zbog obaveza i zdravstvenih problema to odložili.

Tada je devojčica iz komšiluka počela uporno da pita kada će bazen ponovo biti otvoren.

Rekla sam joj da ga verovatno nećemo otvoriti te godine, a ona je počela da plače - ispričala je vlasnica.

U tom trenutku reakcija deteta joj je delovala čudno, ali nije posumnjala na ništa ozbiljno.

Šok istina isplivala sasvim slučajno

Kasnije je, tokom razgovora sa drugim susedom, saznala nešto što ju je potpuno zaledilo.

Komšije iz kuće pored navodno su godinama organizovale mala porodična okupljanja u njihovom dvorištu i koristile bazen dok vlasnici nisu bili kod kuće.

Najbizarnije od svega bilo je to što bi nakon korišćenja sve vraćali na mesto, pa vlasnici dugo nisu ni primetili šta se događa.

Ulazili u dvorište kao da je njihovo

Vlasnica je objasnila da su susedima jedino ranije dozvolili da uzmu lopte ili igračke koje završe u njihovom dvorištu.

Nikada im, međutim, nisu dali dozvolu da koriste bazen, pogotovo dok nisu kod kuće.

Posebno ju je šokiralo to što su deca očigledno mislila da je sasvim normalno da ulaze u tuđ ograđeni prostor.

Situacija postala još jezivija

Nekoliko dana kasnije, dok je pakovala stvari u automobil, otac porodice iz komšiluka prišao joj je i raspitivao se da li će biti kod kuće tokom vikenda.

Tada su ona i suprug odlučili da postave dodatne sigurnosne kamere oko bazena i dvorišta.

Komšije nisu priznale ništa

Kada su konačno razgovarali sa susedima, nisu dobili ni izvinjenje ni priznanje.

Umesto svađe ili tužbe, odlučili su da formalno zabrane bilo kome iz te porodice pristup njihovom dvorištu i bazenu, uz nove brave i nadzorne kamere.

Priča je izazvala ogromnu raspravu na internetu, a većina ljudi složila se u jednom — tuđi bazen i privatno dvorište nisu javni prostor.