Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Valentine S. (47), Srđana R. (40) i Mihalja F. (32) zbog sumnje da su 3. novembra prošle godine u večernjim časovima u napuštenoj kući u Francuskoj ulici lišili života oštećenog S. B.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavlja krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičeni su oštećenom S. B. rukama, nogama, metalnom šipkom i drvenom letvom naneli više udaraca po glavi i telu, koji je usled od zadobijenih povreda preminuo, dok su se osumnjičeni udaljili sa lica mesta, ostavljajući žrtvu bez pomoći.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Valentini S, Srđanu R. i Mihalju F. produži pritvor.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO