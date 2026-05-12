U beogradskom naselju Palilula, u Batočinskoj ulici, sinoć je pronađeno beživotno telo muškarca

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o osobi čiji je nestanak policiji prijavljen pre nekoliko dana.

Policija je na lice mesta izašla odmah po prijavi, a uviđaj je trajao do kasno u noć. Iako identitet još uvek nije zvanično potvrđen, određeni tragovi ukazuju na to da bi reč mogla biti o muškarcu za kojim se tragalo prethodne nedelje piše"Telegraf.rs". .

Obdukcija će rešiti dilemu

Telo je po nalogu tužilaštva preneto na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, ali i potvrdio identitet preminulog. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li na telu ima vidljivih tragova nasilja ili je reč o prirodnoj smrti.

"Istraga je u toku, a ključni odgovori očekuju se nakon toksikoloških i medicinskih nalaza," navodi izvor blizak istrazi.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, a porodici nestalog muškarca upućen je poziv radi eventualne identifikacije.

