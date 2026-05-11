Penzioner Dragomir D. (75) iz Ugrinovaca mislio da je pronašao običnu olovku na groblju, ali predmet je detonirao i sve se pretvorilo u krvav incident koji mu je umalo razneo ruku.

Dok su se lekari u Urgentnom centru borili da mu spasu šaku od posledica eksplozije improvizovanog pištolja, u kući odvijala se prava drama - njegova supruga je čistila tragove krvi, a policija je kobno oružje pronašla sakriveno u regalu, položeno na rokovnik, piše Telegraf.

Na groblju na zemlji primetio "olovku"

Bizaran incident počeo je pre dva dana, u subotu 9. maja, tokom prepodnevnih časova. Dragomir D., prema njegovim rečima, nalazio se na lokalnom groblju u Ugrinovcima gde je na zemlji primetio metalni predmet koji je izgledom podsećao na običnu hemijsku olovku. Ne sluteći da u rukama drži maskirano, napunjeno i izuzetno opasno improvizovano vatreno oružje, on ga je stavio u džep i doneo u svoj dom.

Iako je Dragomir prvobitno pokušao da objasni policiji da je do opaljenja došlo slučajno, kada mu je predmet ispao iz džepa tokom presvlačenja, svedočenje njegove supruge otkrilo je pravu istinu.

Kako je potvrdila, Dragomir se vratio kući nešto posle 13 časova i seo u sobu, gde je radoznalo počeo da zagleda i "ispituje mehanizam" neobičnog pronalaska. Mirno popodne prekinuo je jeziv prasak. Kada je žena utrčala u prostoriju, zatekla je supruga sa stravičnim povredama, dok je krv bila posvuda.

Oružje u regalu, krv obrisana

Dok je povređeni čovek hitno transportovan u bolnicu, u kući su se odigrali dodatni bizarni momenti. Pre nego što je policijska patrola stigla na adresu, supruga je, navodno u šoku, potpuno počistila tragove krvi sa poda i nameštaja.

Kako se saznaje, misteriozna "olovka“ je locirana. Naprava nije bila na mestu eksplozije, već je pronađena sakrivena u ormaru.

Muškarac se u bolnici pojavio oko 14 časova, gde su lekari odmah alarmirali policiju zbog prirode rana. Dežurni lekar konstatovao je teške telesne povrede - ustrelna rana desne šake i težak prelom kostiju šake.

Šta su "olovke-pištolji“?

Ovakve naprave su u kriminalističkoj praksi poznate kao smrtonosne zamke. Reč je o improvizovanom oružju koje najčešće ispaljuje malokalibarsku municiju (.22 LR). Budući da nemaju standardne kočnice niti proverene mehanizme okidanja, izuzetno su nestabilne. Svaki pokušaj „rasklapanja“ ili nestručnog rukovanja, kakvom je pribegao Dragomir, gotovo redovno dovodi do samopovređivanja.

Policija nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se utvrdilo poreklo oružja i kako je ono dospelo na javnu površinu.