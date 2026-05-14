Konačno osuđen! Mark Riben (43) osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, jer je na monstruozan način ubio svoju suprugu, bivšu finalistkinju za mis Švajcarske, Kristinu Joksimović (38). Pored najstrože zatvorske kazne, krvnik će morati da isplati i skoro pola miliona franaka odštete deci i roditeljima žrtve, mada utehe za bol koju je naneo nema.

Švajcarska, ali i čitava Srbija i Evropa konačno su dočekale pravdu za svirepo ubistvo koje je u februaru 2024. godine ostavilo planetu u šoku.

Kristina i Mark su u očima javnosti bili savršen par. Živeli su u luksuznoj kući kod Bazela, podizali dve ćerke i na društvenim mrežama delili slike sa skupocenih putovanja. Kristina se poveravala najbližima da trpi torturu, ali je odlagala razvod jer joj je Riben, sin uticajnog advokata, pretio da će joj uzeti decu.

Kako smo ranije pisali, do sukoba je došlo 13. februara, kada su tokom ručka razgovarali o uslovima predstojećeg razvoda. Mark je odbio finansijsku podršku i starateljstvo, a kada je Kristina insistirala na razlazu, zgrabio ju je za vrat i pritisnuo uza zid. Zadavio ju je predmetom nalik na traku, a potom je počeo da se iživljava nad njenim telom, što je šokiralo i najiskusnije patologe.

Nakon što je usmrtio suprugu, Riben je njeno telo prebacio u vešeraj u podrumu, koji je opisan kao izolovani betonski bunker. Tamo je uz pomoć ubodne testere, noža i baštenskih makaza počeo da komada ženu koju je, kako je sramno tvrdio na sudu, „voleo svim srcem“.

Istražitelji su otkrili da je on pažljivo uklonio matericu svoje žene, što stručnjaci karakterišu kao čin ritualne degradacije ženstvenosti. Delove tela je potom stavljao u industrijski blender i „pasirao“ ih, dok je druge pokušao da rastvori u hemijskom rastvoru.

Dok je vršio ovaj stravičan čin, Riben je na telefonu opušteno gledao Jutjub snimke, pokazujući hladnokrvnost kakva se retko sreće u sudskoj praksi.

Najpotresniji trenutak ove tragedije odigrao se kada su Kristinini roditelji, zabrinuti što se ne javlja, došli do njihove kuće. Mark se satima ponašao potpuno normalno - kuvao je večeru, ćaskao sa tastom i spremao ćerke (5 i 6 godina) za spavanje, tvrdeći da je Kristina „negde otišla“.

Dok je on razgovarao telefonom s Kristininom majkom, njen otac je krenuo u pretragu kuće. U podrumu je ugledao crnu kesu za smeće. Kada ju je otvorio, zanemeo je od užasa - unutra se nalazila odrubljena glava njegove ćerke. Istrčao je iz kuće urlajući, dok je Riben hapšenje dočekao bez ijedne suze ili znaka kajanja.

Forenzički psiholozi su kod Ribena dijagnostikovali narcističke i opsesivno-kompulzivne crte ličnosti, opisujući ga kao „visokoracionalnog“ sa sadističko-sociopatskim osobinama. Njegova odbrana da je ubistvo bilo „nesreća u samoodbrani“ srušena je dokazima o metodičnom i hladnokrvnom ponašanju nakon zločina. Psihijatri su istakli da on na ljude gleda kao na projekte, a na suprugu je gledao kao na smetnju koju treba eliminisati.

Mora da isplati porodicu

Pored doživotne robije, sudija je naložio da Mark Riben isplati ogromne sume porodici. Njegove ćerke će dobiti po 100.000 franaka, dok će Kristininom ocu pripasti 120.000, majci 100.000, a sestri 60.000 švajcarskih franaka. Iako je tokom suđenja plakao i molio za oproštaj, tužioci su istakli da je to bio samo deo njegove manipulativne prirode, jer je njegova mržnja prema Kristini bila sistematska.

