U Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ u Sarajevu dogodio se ozbiljan incident u kojem je nastavnik pretio detetu.

Prema informacijama koje je za Radio Sarajevo saopštila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, roditelj je došao u prostorije Policijske uprave Centar kako bi prijavio nastavnika.

„Nakon kompletiranja prijave, biće poznato kakva će biti kvalifikacija događaja“, rekla je Novalić.

Ona je potvrdila da se nemili događaj desio u sredu, 13. maja, tokom nastavnog časa. Više detalja biće poznato nakon završetka zakonom predviđenih postupaka.

Prema snimku koji se širi društvenim mrežama, nastavnik je detetu uputio teške psovke i pretnje fizičkim nasiljem. Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom incidentu.

