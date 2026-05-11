Policijski službenik Nemanja Alempić (25) poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ugljevička Obrijež kod Ugljevika.

Ova informacija potvrđena je za portal Provjereno.info, koji dalje navodi kako se nesreća dogodila jutros oko dva časa kada je Alempić "golfom" sleteo sa puta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske oglasilo se povodom ove tragedije:

Sa velikim bolom i tugom opraštamo se od našeg kolege Nemanje Alempića, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Nemanja je rođen 2001. godine u Bijeljini, gradu u kojem je odrastao, završio osnovno i srednje obrazovanje i započeo svoj životni put ispunjen poštenjem, odgovornošću i željom da služi svojoj zajednici.

Policijsku akademiju u Banjaluci završio je 2021. godine, nakon čega je započeo službu u Policijskoj stanici Bijeljina, najpre kao pripravnik, a potom i kao policijski službenik.

Kolege će ga pamtiti kao vrednog i posvećenog mladog čoveka, uvek spremnog da pomogne i časno obavlja svoj posao.

Njegov prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu među svima koji su ga poznavali i radili sa njim.

Iza Nemanje su ostali ćerka, supruga, roditelji i brat, kojima u ovim teškim trenucima upućujemo iskreno i duboko saučešće.

Neka mu Gospod podari večni mir, a porodici snagu da izdrži nenadoknadiv gubitak.

Neka mu je večna slava i hvala.