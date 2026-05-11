Vesna Dedić je u emisiji Balkanskom ulicom ugostila upravo njega, pevača Princa od Vranje koji govori o svemu tome. Ukoliko ste propustili premijeru emisije, imate priliku da je pogledate upravo sada u repriznom terminom na Blic TV.

U repriznom izdanju, ponedeljak u 12 časova, emisije "Balkanskom ulicom" Vesna Dedić ugostila je Stefana Zdravkovića, poznatijeg kao Princ od Vranje. Čovek koji je svojim glasom i autentičnošću osvojio milijardu gledalaca na kineskoj nacionalnoj televiziji, iskreno govori o svom putu - od detinjstva u Vranju i emotivnih sećanja na baku i deku, do velikog muzičkog uspeha u Aziji.

Stefan je otkrio Vesni Dedić nepoznate detalje o učešću na izboru za pesmu Evrovizije, ali i suočavanju sa onlajn mržnjom. Saznajte kako je postao "Princ od Vranje", zašto je studirao norveški jezik i otišao u Norvešku i kako je uspeo da balansira između balkanske duše i svetske slave.

Uz dirljive izvedbe hitova kao što su"Vranjanka" i "Lejla", Stefan nas podseća zašto je jedan od najcenjenijih vokala nove generacije. Ako ste propustili ovaj emotivni razgovor o uspehu, suzama i ponosu, pogledajte reprizu emisije "Balkanskom ulicom".

