Dvе osobe su poginule, a još pet ih je ranjeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na grad Abu u južnom Libanu, javlja libanska državna novinska agencija NNA. Prema njihovim izveštajima, Izrael je tokom današnjeg dana izveo čitav niz napada širom zemlje.

NNA navodi da su izraelski ratni avioni jutros gađali gradove Jahmar al-Šakif i Kfar Tebnit, dok su pod topničkom vatrom završila mesta Jahmar Arnun, Nabatie al-Fauka i Majfadun.

Iako je na snazi dogovor o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a, Izrael i Hezbolah nastavljaju sa međusobnim napadima, optužujući jedan drugoga za kršenje primirja. Izrael se suočava sa optužbama da je više puta prekršio dogovor – izveštaji govore o pogibijama civila i nastavku rušenja kuća, dok izraelska vojska ustraje u tvrdnjama da gađa isključivo položaje Hezbolaha.

S druge strane, libanska militantna grupa Hezbolah saopštila je da su njeni borci napali izraelski vojni položaj u selu Tajbe, uz samu granicu, pri čemu su navodno primorali izraelske snage na povlačenje.