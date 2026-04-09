Bivša američka državna tužiteljka Pem Bondi neće se odazvati na poziv za davanje iskaza o svom postupanju sa dosijeima povezanim sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom pred Odborom Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade, koje je zakazano za sledeću nedelju, prenosi danas portal "Aksios".

Portparol Odbora za nadzor i reformu vlade izjavio je da je Ministarstvo pravde SAD saopštilo da se Pem Bondi neće odazvati pozivu da svedoči pred Odborom 14. aprila jer više nije državna tužiteljka, a pozvana je u tom svojstvu.

Portparol je dodao da će se Odbor obratiti njenom ličnom advokatu kako bi razgovarali o sledećim koracima.

Bondi, koja je ranije ovog meseca smenjena sa položaja državne tužiteljke, prethodno je u razgovoru sa novinarima izjavila da će "poštovati zakon" i odazvati se pozivu Odbora Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade.

Odbor za nadzor odlučio je glasanjem prošlog meseca da pozove Bondi dok je još bila na funkciji državne tužiteljke nakon što su članovi odbora iz redova demokrata napustili zatvoreni brifing sa njom uz obrazloženje da je odbila da odgovori na ključna pitanja i da se obaveže da će svedočiti pod zakletvom pred odborom.

Najuticajniji demokrata u Odboru Robert Garsija optužio je Bondi da "pokušava da izbegne svoju zakonsku obavezu da svedoči" i zapretio je da će je optužiti za nepoštovanje Kongresa.

Američki zakonodavci iz obe stranke smatraju da bi svedočenje Bondi bilo ključno za dobijanje važnih odgovora povezanih sa višemesečnom istragom o Epstajnu.