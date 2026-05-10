Afera Sofije Janićijević i Daneta (70) već neko vreme glavna je tema kako u rijalitiju, tako i u spoljnom svetu. Bivša rijaliti učesnica i bivša verenica Borislava Terzića Terze, Milica Veličković, samo je kratko prokomentarisala tu aferu.

Milica je na samom početku otkrila kako je gledala na Terzinu vezu sa Sofijom.

- Za sve sam, samo dok ne ne diraju mene i ne pominju mi dete. Nemam šta da kažem za to, oni su moja ružna prošlost, kako on, tako i ona - rekla je Milica na početku, koja o aferi sa Danetom nije želela previše da govori.

- Dane je godište moje babe, ne bih želela da komentarišem tog čoveka - istakla je Milica, a na pitanje da li je Dane pokušao da stupi u kontakt sa njom, kaže:

- Ne, nije. Mene ne zanima ta devojka, ništa me nije novo iznenadilo sve ovo. Stvarno ne znam i ne ulazim u to. Imao je devojku, imovinu, verenicu, šta mu je već bila. Neka su što dalje od mene - zaključila je Veličkovićeva u emisiji "Premijera vikend specijal".

Podsetimo, Milica je osim toga, otkrila i u kakvim je odnosima sa porodicom Borislava Terzića Terze.

BONUS VIDEO:

