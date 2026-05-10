Službenici podgoričkog Interpola — FAST tima, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, realizovali su ekstradiciju I. Lj. (33), državljanina Crne Gore, iz Republike Slovenije u Crnu Goru, saopšteno je iz Uprave policije. U pitanju je Ivan Lješković.

- I. Lj., koji je u operativnim evidencijama registrovan kao član jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen je 11. aprila u Sloveniji po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, a potraživao se radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu - stoji u saopštenju.

On se sumnjiči da je, kako se navodi, navedena krivična dela izvršio na način što je, kao član organizovane kriminalne grupe, sprovodio kriminalne aktivnosti koje su se odnosile na prenošenje cigareta, kao robe čiji je promet ograničen, preko carinske linije uz izbegavanje mera carinskog nadzora, te da je potom učestvovao u prodaji, rasturanju, prikrivanju i krijumčarenju cigareta iz Slobodne carinske zone Luka Bar prema državama regiona i Evropske unije.