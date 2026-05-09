Kabovi na brzoj pruzi Beograd - Subotica ukradeni su sinoć kod mesta Sajlovo, što je prouzrokovalo smetnje u funkcionisanju železničkog saobraćaja na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice.

Nepoznata lica ukrala su tri kabla ukupne dužine oko 150 metara, čime su uništeni delovi železničke infrastrukture na brzoj pruzi, koji služe za funkcionisanje signalno-sigurnosne opreme i uređaja, saopšteno je iz Infrastrukture železnice Srbije.

Kako je navedeno, ovo je samo tokom maja već treći put da su uništeni i ukradeni kablovi na delovima brze pruge između Novog Sada i Subotice, čime je direktno ugrožena bezbednost železničkog saobraćaja, kao i ljudski životi i imovina.

Krađa kablova ponovo je prouzrokovala i tokom današnjeg dana kašnjenja vozova na brzoj pruzi i teškoće u funkcionisanju saobraćaja vozova.

Kao i uvek do sada, najsavremenija oprema za detekciju i lokaciju kvarova i bezbedonosni sistemi za zaštitu saobraćaja ETCS - nivo 2, koji su ugrađeni na brzoj pruzi Beograd - Subotica, odmah su reagovali, pa se saobraćaj vozova na ovoj deonici, uprkos krađi kablova, odvija bezbedno i nesmetano, navedeno je u saopštenju.

Izražava se zabrinutost zbog činjenice da su pokušaji krađa kablova i uništavanje delova železničke infrastrukture učestali upravo na brzoj pruzi, gde vozovi saobraćaju brzinom od 200 kilometara na sat, što direktno može da dovede do katastrofalnih posledica.

U saopštenju se ističe da su ovakvi napadi na železničku imovinu usmereni protiv svih građana naše zemlje i izražava uverenje da će državni organi brzo i odlučno reagovati i uhvatiti počinioce i da će počinioci biti najstrožije kažnjeni u skladu sa zakonom.

Iskustva iz drugih evropskih zemalja pokazuju da se ovakvi slučajevi karakterišu kao direktno ugrožavanje bezbednosti u železničkom saobraćaju i sankcionišu najvećim kaznama, naglašava se u saopštenju.

Infrastruktura železnice Srbije još jednom je upozorila da se ovakvim krađama, pri brzinama vozova od 200 kilometar na sat, mogu izazvati nesreće sa katastrofalnim posledicama i da se bezbednost železničkog saobraćaja i ljudski životi na ovaj način direktno ugrožavaju.

