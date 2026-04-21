Žena je zaboravila 20 tarantula u vozu na jugu Nemačke, što je izazvalo policijsku reakciju nakon što je mašinovođa otkrio neobičan teret.

Vozač je pronašao paket na kome je pisalo - „pauci i škorpije“ u regionalnom vozu koji je saobraćao do univerzitetskog grada Tibingena i odmah obavestio policiju.

Nakon što je paket predat na glavnoj stanici u Tibingenu, policajci su na kutiji pronašli odštampanu belešku kojom je identifikovan vlasnik i potvrđena usklađenost sa propisima o zaštiti vrsta, rekao je portparol policije u petak.

20 brazilskih tarantula vrste Avicularia geroldi bilo je spakovano u pojedinačne kontejnere unutar kutije. Svi paukovi su bili u dobrom stanju kada su otkriveni u četvrtak.

Policija je kontaktirala vlasnika, koji je uspeo da pokupi životinje kasnije istog dana. Nije bilo jasno zašto je ostavila neobičan teret u vozu, piše dpa.