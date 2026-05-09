Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su jedinice grupe „Vostok“ tokom prethodna 24 časa odbile napad ukrajinskih snaga u Dnjepropetrovskoj oblasti, uprkos proglašenom primirju povodom Dana pobede. Prema tvrdnjama Moskve, ukrajinske snage pretrpele su velike gubitke, uključujući više od 265 vojnika i jedan tenk.

Kako prenosi ruska agencija RIA Novosti, ruska strana tvrdi da su ukrajinske jedinice pokušale napad u rejonu naselja Velikomihailovka, gde su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, delovale jedinice ukrajinske Vazdušno-jurišne brigade.

U saopštenju se navodi da su ruske snage uspele da odbiju napad i zadrže prethodno zauzete položaje.

– Jedinice grupe snaga „Vostok“ odbile su napad jedinica Vazdušno-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Velikomihailovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Neprijatelj je izgubio više od 265 pripadnika vojske, tenk, četiri borbena oklopna vozila i više vozila – navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane koje prenosi RIA Novosti.

Primirje na snazi, ali borbe ne prestaju

Moskva tvrdi da sve ruske jedinice u zoni specijalne vojne operacije nastavljaju da poštuju primirje koje je stupilo na snagu 8. maja u ponoć, po odluci predsednika Rusije Vladimira Putina povodom obeležavanja 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Prema navodima Kremlja, ruske trupe tokom trajanja primirja ostaju na ranije zauzetim linijama i ne sprovode ofanzivne operacije.

Ipak, ruska strana tvrdi da ukrajinske snage nastavljaju pokušaje napada na pojedinim delovima fronta, zbog čega dolazi do novih sukoba uprkos formalno proglašenoj obustavi vatre.

Ukrajinska strana se za sada nije zvanično oglasila povodom tvrdnji Moskve o velikim gubicima u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Zašto je 9. maj posebno važan za Moskvu

Dan pobede predstavlja jedan od najvažnijih praznika u Rusiji i tradicionalno se obeležava velikim vojnim paradama i državnim ceremonijama širom zemlje.

Kremlj već godinama koristi simboliku pobede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom kao važan deo državne politike i nacionalnog identiteta, a ovogodišnje primirje predstavljeno je kao gest poštovanja prema istorijskom datumu.

Međutim, rat u Ukrajini i dalje traje punim intenzitetom na više delova fronta, pa analitičari ocenjuju da čak ni privremena primirja ne uspevaju da potpuno zaustave sukobe na terenu.

Borbe u oblastima blizu Dnjepropetrovska posebno su značajne zbog strateškog položaja i pokušaja obe strane da zadrže kontrolu nad ključnim pravcima snabdevanja i odbrane.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane i agencije RIA Novosti, jedinice grupe „Vostok“ trenutno nastavljaju da drže položaje u oblasti gde je, kako tvrde, izveden ukrajinski napad tokom primirja.