Pripadnici elitne španske jedinice "Guardia civil" 1. maja kod Kanarskih ostrva presreli su i ukrcali se na brod "Arkonian", dug oko 90 metara, koji plovi pod zastavom Komora, i pronašli čak 27 tona kokaina, što je najveća zaplena te droge u evropskoj istoriji.

Vrednost zaplenjene droge procenjena je na više od 812 miliona evra!

Danas su objavljeni snimci ogromne količine zaplenjenog kokaina složenog na pristaništu u Madridu, kao i oružja pronađenog na brodu.

Visoki sud u Španiji saopštio je da je svih 23 članova posade završilo u pritvoru bez mogućnosti jemstva.

Među njima je šest državljana Holandije i Surinama koji su pronađeni skriveni tokom upada na brod, dok je ostalih 17 članova posade s Filipina.

Ova zaplena nadmašila je dosadašnji evropski rekord od 22,7 tona kokaina, zaplenjenih u Hamburgu u Nemačkoj u junu 2024. godine.

Istovremeno je više nego dvostruko nadmašila dosadašnji rekord u Španiji, kada je prošle godine u luci Algesiras u pošiljci banana iz Ekvadora pronađeno 11,8 tona kokaina.

Istražitelji, koji su sarađivali s američkim i holandskim vlastima, veruju da je droga trebalo da bude prebačena u Španiju brzim gliserima.

Na brodu su pronađeni i vatreno oružje i municija.

"Arkonian" je 22. aprila isplovio iz Fritauna, glavnog grada Sijera Leonea, a "Guardia civil" ga je presrela u severnom Atlantiku između severne Afrike i Kanarskih ostrva.

