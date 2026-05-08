Svet bi tokom 2026. godine mogao da se suoči sa jednim od najintenzivnijih klimatskih fenomena u modernoj istoriji, upozorava meteorološki portal „Severe Weather Europe“ (SWE).

Meteorolozi navode da se fenomen ubrzano pojačava ispod površine Pacifika i da bi mogao da dostigne nivo jači čak i od istorijskog događaja iz perioda 1877–1878. godine.

Kako navodi SWE, ključnu ulogu ima snažan okeanski Kelvinov talas, koji oslobađa ogromne količine energije u atmosferu i menja globalne vremenske obrasce.

Kakve posledice očekuju Srbiju i Balkan

Iako El Ninjo nastaje u Tihom okeanu, njegove posledice osećaju se širom sveta, pa tako i u Evropi. Meteorolozi procenjuju da će tokom leta 2026. nad velikim delom kontinenta dominirati snažan sistem visokog vazdušnog pritiska.

Prema analizama koje prenosi SWE, iznad centralne Evrope mogla bi da se formira takozvana „toplotna kupola“, koja donosi dugotrajne vreline i sušu.

Za Srbiju i Balkan to znači temperature iznad proseka i duže sušne periode, dok bi region mogao da bude pod uticajem veoma toplih vazdušnih masa.

Jesen donosi potpuno drugačiji scenario

Meteorolozi upozoravaju da bi se situacija mogla drastično promeniti tokom jeseni.

Iako će temperature u mnogim delovima Evrope ostati iznad proseka, promene u rasporedu zona niskog pritiska mogle bi da donesu obilne padavine Balkanu i jugoistočnom delu kontinenta.

"Pozicioniranje zona niskog pritiska u Mediteranu uzrokovaće povećane padavine u južnim, centralno-južnim i jugoistočnim delovima Evrope", navodi se na ovom sajtu.

To bi moglo da znači veoma kišovitu i nestabilnu jesen za Srbiju i region, uz povećan rizik od oluja i intenzivnih padavina.

Zašto meteorolozi posebno upozoravaju na ovaj fenomen

Stručnjaci ističu da se temperature okeana trenutno povećavaju znatno brže nego tokom velikih El Ninjo događaja iz 1997. i 2015. godine.

"Svaka nova prognoza pokazuje sve jači intenzitet fenomena", piše SWE, uz ocenu da bi ovo mogao biti događaj kakav se dešava jednom u veku.

Posebnu zabrinutost izaziva uticaj El Ninja na mlazne struje i putanje oluja širom planete. Iako Evropa obično trpi manje direktne posledice ovog fenomena nego Amerika, meteorolozi ocenjuju da bi zbog snage aktuelnog procesa efekti mogli biti mnogo izraženiji nego ranije.

Prema analizi SWE-a, Srbija i Balkan tokom 2026. godine mogli bi da prođu kroz ekstremne vremenske oscilacije, od dugotrajnih toplotnih talasa tokom leta do obilnih jesenjih kiša i snažnih atmosferskih poremećaja.