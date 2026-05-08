U međunarodnoj policijskoj operaciji sprovedenoj između 13. i 26. aprila ove godine zaplenjeno je 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša, a uhapšene su 54 osobe u akciji usmerenoj protiv kriminalnih mreža koje švercuju drogu iz Latinske Amerike ka Evropi preko Atlantika, saopštio je danas Evropol.

Kako se dalje navodi, operacija je bila usmerena na takozvane "morske rute" krijumčarenja, kojima se kokain sve češće prebacuje van velikih luka kako bi se izbegle kontrole i klasične metode otkrivanja.

Akcija je sprovedena u istočnom Atlantiku, između Kanarskih i Azorskih ostrva, uz angažovanje pomorskih snaga koje su pratile, presretale i zaplenjivale sumnjiva plovila.

Operaciju je predvodila španska Civilna garda, uz učešće policijskih i bezbednosnih službi Italije, Portugala, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, dok je Evropol pružao obaveštajnu i analitičku podršku.

Zvaničnici navode da se oblast između Kanarskih i Azorskih sve češće koristi za transport kokaina i da je među službama poznata kao "auto-put kokaina".

U saopštenju se navodi da je borba protiv organizovanog kriminala deo šire evropske platforme EMPACT, koja koordinira saradnju država članica EU i međunarodnih partnera u suzbijanju teških krivičnih dela.

