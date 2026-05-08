Ruski nalozi na platformi Telegram objavili su video snimke ukrajinskih vojnika koji pronalaze nacističku zastavu na frontu u Ukrajini, prenosi grčki portal Pronjuz.

Naime, borci iz ruske grupe „Sever“ pronašli su zastavu sa svastikom, koju su zatim pocepali i izgazili.

- Prema informacijama, ova zastava je navodno otkrivena tokom njihovog prepada na sklonište ukrajinskih vojnika, piše grčki medij.

"Bez prevoda, bez potrebe za komentarom “, navodeno je u opisu snimka.

