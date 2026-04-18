Oko 13 časova izbio je požar na objektu nekadašnje fabrike "CEBE", odnosno "Centrobanata", koji se nalazi u Zrenjaninu, neposredno pored nadvožnjaka.

Na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci koji su sa dva vatrogasna vozila i dve ekipe odmah počeli intenzivno da rade na lokalizaciji vatre. Prema prvim informacijama, požar je zahvatio krovnu konstrukciju objekta, dok jak vetar koji duva tokom dana dodatno otežava i ubrzava širenje.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je objekat duže vreme napušten i devastiran, pa sa krova otpadaju zapaljeni delovi koji padaju na okolno rastinje, zbog čega se požar širi i van same zgrade. Postoji realna opasnost od njegovog daljeg širenja, dok policija obezbeđuje prilaz sa obe strane nadvožnjaka, pa je saobraćaj tim pravcem trenutno onemogućen.

