

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradusaslušan je Mihajlo V. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 5. maja 2026, godine na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu na podmukao način lišio života oštećenog Nemanju F.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne izbosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da M.V. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - piše u saopštenju.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo.

Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo V. 5. maja oko 17 časova na podmukao način lišio života oštećenog tako što je po izlasku oštećenog iz autobusa gradskog prevoza na autobuskoj stanici "Kanarevo brdo" istrčao za njim, držeći nož u ruci.

- Iznenada je bez ikakvog povoda i razloga, sa leđa napao nožem oštećenog N.F. koga nije ni poznavao, već je samo sa njim razmenio poglede u autobusu, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život - navode iz tužilaštva.

Usled zadobijenih povreda oštećeni je pao i ostao da leži na trotoaru, a osumničeni se vratio u autobus i istim se udaljio sa lica mesta.

N.F. je usled zadobijenih povreda preminuo u Ugrgentnom centru na Odeljenju za reanimaciju sat vremena kasnije.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO