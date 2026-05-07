Tinejdžer Nemanja F. (19) koji je podlegao povredama nakon napada nožem na Kanarevom brdu, navodno je od iste grupe i ranije trpeo nasilje i dobijao pretnje, a jednom prilikom su mu naslonili šaku na vrelu ringlu.

- Nemanja F. je od iste grupe i ranije trpeo nasilje i dobijao je pretnje, a jednom prilikom su mu naslonili šaku na vrelu ringlu - rekao je jedan meštanin Rakovice.

Podsetimo, ubijeni je bio navijač Crvene zvezde, a zbog jezivog slučaja, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Mihajla V. (19), osumnjičenog da je sa maloletnim U. S. (16), u utorak oko 17 časova, na autobuskom stajalištu u Borskoj ulici na Kanarevom brdu, sa više uboda nožem smrtno ranio vršnjaka Nemanju F.

Pojedini svedoci ispričali su juče da je Mihajlo V., kada ga je policija uhapsila, navodno, priznao da je izbo Nemanju, uz komentar: "Pa šta, samo sam ga malo ubo".

- U šta smo se ovo pretvorili?! Deca nam šetaju ulicom sa noževima i ubijaju se. Roditelji bi morali mnogo više da vode računa o svojoj deci - kaže žena koja stanuje nedaleko od mesta zločina.

Policija je dvojicu osumnjičenih zatekla u autobusu, oko četiri kilometra dalje, na Vidikovcu.

Prodavačica koja je prisustvovala hladnokrvnom ubistvu otkrila je juče sve detalje. Kako kaže, jezive scene su joj uterale strah u kosti zbog čega i dalje ne može da se smiri.

- Ja prodajem cveće ovde više od 20 godina, ovako nešto u mom životu nisam videla. Za skoro 70 godina koliko imam nikada nisam prisustvovala ubistvu. Slike krvavog deteta su mi i dalje pred očima, na mojim kutijama je ležao sve dok nije izdahnuo… Bilo je strašno - kaže prodavačica, pa otkriva:

- Sve je počelo kada su deca izašla iz autobusa i na stanici su vikali i svađali se. Ja sam bila u tezgi i izašla sam da vidim šta se dešava. Oni su se već tukli kod trafike. Pomislila sam: “Bože, što se tuku ova deca?” Kasnije sam čula da imaju 19 godina, oni su za mene deca, ali likom izgledaju mlađe.

Žena je tada imala nameru i da im priđe i smiri ih, ali je u tom trenutku videla scenu užasa.

