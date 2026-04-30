Fotografija raskrsnice sa dva automobila pokrenula je stotine komentara i potpuno podeljena mišljenja.

Na slici se vidi crveni automobil koji dolazi do znaka STOP i nastavlja pravo, dok beli automobil ima znak „obavezno zaustavljanje i ustupanje prvenstva“ (trougao) i skreće.

Iako deluje jednostavno, odgovor je mnogima bio nejasan.

Zašto dolazi do zabune kod prvenstva prolaza?

Vozači često pogrešno tumače znak STOP i misle da on daje neku dodatnu „važnost“ vozilu koje ide pravo. Međutim, STOP znak ima samo jednu funkciju – obavezno zaustavljanje.

Nakon toga, vozač mora propustiti sva vozila koja imaju prednost, bez obzira na smer kretanja.

Zbog toga dolazi do neslaganja – jedni se vode logikom da pravo ima prednost, dok drugi pravilno gledaju znakove.

Šta kaže pravilo o prednosti na raskrsnici?

U ovom slučaju, beli automobil ima prednost. Iako skreće, on dolazi sa puta koji ima prednost u odnosu na crveni automobil koji stoji na znaku STOP.

To znači da vozač crvenog automobila mora:

potpuno da se zaustavi

proveri situaciju

propusti sva vozila koja imaju prednost

Tek nakon toga može da nastavi vožnju.

Najčešće greške vozača

Jedna od najčešćih grešaka je verovanje da pravilo „prednosti vozila koje ide pravo“ važi uvek. To nije tačno – važi samo kada su vozila na istoj hijerarhiji puteva.

U ovoj situaciji to nije slučaj, jer znak STOP ima viši stepen obaveze u odnosu na trougao.

Druga greška je ignorisanje činjenice da vozilo koje dolazi sa puta sa prednošću ima pravo prolaza, bez obzira da li skreće ili ide pravo.

Kako bezbedno postupiti u ovakvoj situaciji?

Ako se nađete u ulozi vozača koji ima znak STOP, najvažnije je da ne žurite. Zaustavite se, pogledajte u oba smera i uverite se da su vas drugi vozači primetili.

Sa druge strane, ako imate prednost, ne oslanjajte se slepo na pravila – uvek budite oprezni jer drugi vozač može pogrešno proceniti situaciju.

Ovakve situacije pokazuju koliko je važno dobro poznavanje saobraćajnih pravila.