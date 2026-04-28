Jedna od najčešćih dilema je: šta uraditi ako ste već ušli u raskrsnicu, a svetlo se promeni u crveno?

Vozači svakodnevno nailaze na nepredvidive situacije u saobraćaju, a jedna od njih je upravo trenutak kada se semafor promeni dok se već nalazite u raskrsnici. Mnogi nisu sigurni da li je dozvoljeno nastaviti kretanje ili moraju odmah stati.

Da li smete proći kroz crveno ako ste već u raskrsnici?

Prema važećim saobraćajnim pravilima, nije dozvoljeno preći liniju zaustavljanja kada je uključeno crveno svetlo. Međutim, situacija je drugačija ako ste već ušli u raskrsnicu dok je bilo zeleno svetlo.

U tom slučaju:

imate pravo da završite započetu radnju (npr. skretanje desno),

pod uslovom da to možete učiniti bezbedno,

i da ne ugrožavate ostale učesnike u saobraćaju.

Najčešća greška vozača

Veliki broj vozača pravi grešku ulaskom u raskrsnicu bez dovoljno prostora da je napuste. Stručnjaci savetuju:

ne ulazite u raskrsnicu ako ne možete odmah da je napustite,

obratite pažnju na gustinu saobraćaja,

posebno pazite na vozila koja pokušavaju da prođu na žuto svetlo.



Konkretan primer: skretanje desno na crveno

U situaciji gde je vozilo već u raskrsnici i čeka skretanje, dozvoljeno je da skrene desno čak i nakon što se svetlo promeni u crveno, ali isključivo ako je to bezbedno.

Važno:

ne smete ući u raskrsnicu na crveno kako biste skrenuli,

ali ako ste već unutra – dužni ste da napustite raskrsnicu što pre i bezbedno.

Kako postupiti kada semafor ne radi?

Ako semafor nije u funkciji:

raskrsnicu tretirajte kao da nema signalizacije,

poštujte pravilo desne strane,

vozite uz maksimalan oprez.

Ako vas crveno svetlo „uhvati“ u raskrsnici, nemojte paničiti. Najvažnije je da bezbedno završite započeto kretanje i ne ugrozite druge učesnike u saobraćaju. Pravilo je jednostavno – ne ulazite ako ne možete izaći, ali ako ste već unutra, bezbedno napustite raskrsnicu.