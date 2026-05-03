Policija je prvog maja u Beogradu uhapsila tri osobe, majku i sina i jednog maloletnika (16), kako bi sprečili izvršenje krivičnog dela teško ubistvo jedne muške osobe, a istraga je pokrenuta danas protiv privedenih.

Planirani pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenim vračarskim klanom, a nadležni organi oglasili su se povodom pokretanja istrage:

Naime, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Koste M. (20) i Olgice M. (50) zbog sumnje da su izvršili krivično Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a maloletni Kosta M. i delo Teško ubistvo (pripremne radnje).

- Osumnjičeni Kosta M. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Olgica M. delimično priznala izvršenje krivičnog dela - naveli su u tužilaštvu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je Kosta M. u periodu od 22. do 29. aprila 2026. godine neovlašćeno nabavio pištolj sa očitanim oznakama „XDM-9, „4,5″, „MATCH 9×19″ sa pripadajućim okvirom bez municije i pištolj marke „CZ 99″, bez vidljivog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada municije, a kao sredstva za izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo na štetu jednog lica.

Potom je pištolj sa očitanim oznakama „XDM-9, „4,5*, „MATCH 9×19″, odneo do stana na adresi gde neprijavljeno boravi maloletnik kojem je taj pištolj, zamotan u crno ćebe, predao na čuvanje.

Drugi pištolj marke „CZ 99“, sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada, municije, njegova majka – osumnjiičena Olgica M. je neovlašćeno nosila, tako što je pištolj zamotan u roze peškir iznela iz stana i ostavila ga iza zgrade.

Pištolj je potom preuzelo maloletno lice na dalje čuvanje.

Osumnjičeni Kosta M. je u prethodnom periodu vršio opservaciju kretanja oštećenog lica kako bi prikupio informacije o kretanju i navikama radi bolje pripreme i utvrđivanja načina pod kojim okolnostima bi ga lišio života.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi utvrdiće sve detalje o slučaju.