U incidentu sa putničkim automobilom koji se u ponedeljak popodne dogodio u pešačkoj zoni u centru Lajpciga poginule su dve osobe, a dve su teško povređene, javlja lokalna radiotelevizija MDR, pozivajući se na policijske izvore.

Vozilo se velikom brzinom zaletelo u masu u samom centru grada, a policijska portparolka potvrdila je za agencije Frans pres i Rojters da ima više stradalih, dodajući da je situacija na terenu još uvek nejasna.



Prema izveštaju Radija Lajpcig, pešačkom zonom projurio je oštećeni Folksvagenov SUV sa osobom na krovu vozila.

Očevici navode da se na mestu događaja nalazi više tela prekrivenih čaršavima, a pominju i napad nožem.

Fokus onlajn javlja da je angažovano više od deset vozila hitne pomoći, dok su okolne bolnice proglasile stanje pripravnosti zbog masovnog priliva povređenih.

Vozač se velikom brzinom kretao kroz ulicu Grimajše Štrase, a policija i dalje utvrđuje sve okolnosti ovog tragičnog događaja.