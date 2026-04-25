Brzom reakcijom policije u Novom Pazaru sprečen je pokušaj teške krađe u dve gradske džamije. Osumnjičeni je identifikovan i zaustavljen pre nego što je uspeo da odnese novac iz kutija za dobrovoljne priloge.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni je najpre pokušao da izvrši krađu u prostorijama Altun-alem džamije, nakon čega se uputio ka Arap džamiji, gde je, kako se sumnja, pokušao da uzme novac iz kutije namenjene dobrovoljnim prilozima vernika.

Kako se navodi, reč je o E.T.(22), državljaninu Bosne i Hercegovine, za koga se sumnja da je delovao sam. Policija je operativnim radom na terenu brzo reagovala i sprečila izvršenje krivičnog dela.

Slučaj je kvalifikovan kao pokušaj teške krađe, a protiv osumnjičenog će biti podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Nadležni organi nastavljaju rad na ovom predmetu.

