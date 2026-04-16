Broj žrtava pucnjave u srednjoj školi u Turskoj porastao je danas na 10, saopštio je turski ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči.

Prema njegovim rečima, danas je u bolnici preminuo ranjeni učenik Jusuf Tarik Gul uprkos naporima lekara da mu spasu život.

"Ima 13 povređenih. Šestoro ranjenih je na intenzivnoj nezi. Stanje troje od njih je kritično", rekao je Čiftči.

Podsetimo, pucnjava se dogodila u sredu u srednjoj školi "Ajser Čalik" u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske.

U napadu je na licu mesta, štiteći svoje učenike, poginula nastavnica matematike Ajla Kara, i osmoro učenika, deveti učenik podlegao je povredama u bolnici.

Napadač, četrnaestogodišnji Isa Aras Mersinli, takođe je poginuo u incidentu.

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer je ranije rekao da je Mersinli pucao u sebe tokom haosa, a navodno je obdukcija pokazala da je preminuo od obilnog krvarenja, a koje je bilo uzrokovano posekotinom na nozi.

Turski mediji pišu da je jedan roditelj pokušavajući da savlada pomahnitalog dečaka zamanuo oštrim predmetom. Vlasti nisu to potvrdile.

Unluer je ranije rekao da razlozi za napad još nisu poznati i da se detaljno istražuje slučaj.

Podsetimo, četrnaestogodišnji dečak, učenik 8. razreda je otvorio vatru na dve učionice. U pitanju je druga takva pucnjava u zemlji za dva dana.

Došao je u školu naoružan oružjem za koje se veruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu, rekao je guverner Unluer i dodao da je nosio pet komada vatrenog oružja i sedam okvira koje je najverovatnije uzeo od oca - bivšeg policajca.

(Tanjug)