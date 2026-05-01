Prema navodima medija, uzgajivač Sabir Ali podneo je prijavu policiji, tvrdeći da je oko 140 pilića uginulo nakon što je svadbena povorka prošla pored njegove farme. Sve se dogodilo 25. aprila, tokom proslave venčanja u lokalnom selu.

Kako je naveo, povorka sa di-džejem i veoma glasnom muzikom prošla je u večernjim satima, oko 21:30. Buka je, prema njegovim rečima, izazvala paniku među pilićima, što je dovelo do njihovog uginuća.

„Zvuk je bio toliko jak da su se pilići uspaničili i uginuli“, stoji u njegovoj žalbi koju je uputio nadležnim organima.

Policija je potvrdila da je slučaj u istrazi i da se proverava da li je nivo buke tokom svadbe prešao dozvoljene granice. Takođe se utvrđuje da li postoji direktna veza između glasne muzike i uginuća životinja.

U incident je navodno uključen i di-džej koji je bio deo svadbene povorke, ali za sada nema zvaničnih izjava učesnika događaja.

Ovaj neobičan slučaj pokrenuo je i širu diskusiju o uticaju buke na životinje, posebno u ruralnim sredinama gde su farme često u blizini naselja. Iako konačan uzrok uginuća još nije potvrđen, stručnjaci ističu da iznenadni i intenzivni zvuci mogu izazvati stres i paniku kod životinja.

Dok se čeka zvaničan epilog istrage, ovaj događaj ostaje primer koliko nepredvidive posledice mogu imati situacije koje na prvi pogled deluju bezazleno.