Županijski sud u Splitu pustio je na slobodu, uz mere opreza, navijače, odnosno pripadnike Torcide, koji su sa palicama krenuli da se sukobe sa dvojicom sezonskih radnika, državljana Srbije, na Hvaru, potvrđeno je sa suda.

Naime, Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podnelo je sudiji za istragu Županijskog suda u Splitu predlog za određivanje istražnog pritvora protiv četvorice osumnjičenih, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo – dogovor za izvršenje krivičnog dela.

„Četvorica osumnjičenih, državljana Republike Hrvatske, privedena su i 13. juna 2026. godine održano je ročište pred sudijom za istragu Županijskog suda u Splitu, koji je doneo rešenje da se protiv njih odrede mere opreza. Reč je o zabrani posećivanja određenog područja, kao i obavezi redovnog javljanja policijskoj stanici svake srede“, saopštili su sa suda.

Dodali su da navedeno rešenje sudije za istragu još nije pravosnažno. Zbog toga je upit upućen i Opštinskom državnom tužilaštvu da li je uložena žalba na takvu odluku.

„Ističemo da se u ovom krivičnom predmetu sprovode izviđaji. Odredbom člana 206.f stav 1 Zakona o krivičnom postupku propisano je da je postupanje tokom izviđaja tajno“, kratko su odgovorili iz tužilaštva.

Podsetimo, Splitsko-dalmatinska policijska uprava saopštila je da je u četvrtak popodne, u blizini jednog hotela na Hvaru, uočila dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba.

„Muškarcima je naređeno da izađu iz vozila, nakon čega je utvrđen njihov identitet i izvršen vizuelni pregled vozila. Policijski službenici utvrdili su da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i nanošenje povreda, kao i sredstva za prikrivanje identiteta. U vozilu su, na podu i u prtljažniku, prekriveni jaknama i peškirima, pronađene palice. Od osumnjičenih su oduzete drvene palice, teleskopska palica i fantomke za prikrivanje identiteta. Sve osobe su uhapšene“, naveli su iz policije.

Daljom kriminalističkom istragom utvrđeno je da je dvanaest osoba gliserom stiglo na ostrvo Hvar, u uvalu Stiniva Bruška, udaljenu oko deset kilometara od hotela, gde su ih, prema ranijem dogovoru, sačekala dvojica muškaraca sa kombijem i putničkim automobilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bila smeštena dvojica sezonskih radnika, državljana Srbije, koji su bili meta planiranog napada.

„Tom prilikom, sa namerom da se fizički obračunaju, prethodno su pribavili i posedovali hladno oružje (teleskopsku palicu), sredstva pogodna za napad (drvene palice) i sredstva za prikrivanje identiteta (fantomke). U gliser su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima“, saopštila je policija.

Policija je dodala da su predmeti namenjeni napadu, kao i gliser i vozila korišćeni u ovom slučaju, privremeno oduzeti do odluke suda.



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