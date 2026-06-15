Mnogi vlasnici dvorišta nesvesno prave istu grešku - kose travu kada im to odgovara, a ne kada je najbolje za biljku. Posledica mogu biti žuti vrhovi, sporiji oporavak i ređa trava.

Kada ne treba kositi travu?

Iako rano jutro deluje kao idealan trenutak, stručnjaci upozoravaju da rosa može napraviti više problema nego koristi.

Mokra trava se lepi za kosačicu, otežava rad i pogoduje širenju biljnih bolesti. Isto važi i za košenje neposredno nakon kiše, kada je zemljište natopljeno vlagom.

Ni podnevni sati nisu dobar izbor. Kada je sunce najjače, sveže pokošene vlati gube vlagu mnogo brže, pa travnjak može da poprimi žućkast izgled i teže se oporavlja.

Najbolje vreme za košenje

Kasno popodne smatra se idealnim terminom za košenje trave.

Tada je travnjak potpuno suv, temperature su niže, a biljka ima dovoljno vremena da se oporavi pre noći. Važno je samo da posao ne ostavljate za sam sumrak, jer večernja vlaga može pogodovati razvoju gljivica.

Tri pravila za travnjak kao iz časopisa

Menjajte smer košenja

Ako svaki put kosite istom putanjom, trava počinje da se savija u jednom smeru, a na travnjaku ostaju vidljivi tragovi točkova. Promena pravca podstiče ravnomeran rast i gušću strukturu.

Ne skraćujte previše

Stručnjaci preporučuju da se odjednom uklanja najviše trećina visine vlati. Previše nisko košenje dodatno opterećuje koren i usporava oporavak.

Vodite računa o noževima

Tupa sečiva ne seku travu već je cepaju. Takve vlati brže gube vlagu, postaju smeđe i podložnije bolestima. Redovno oštrenje noževa jedan je od najvažnijih koraka za zdrav travnjak.

Mala promena, velika razlika

Pravilno vreme košenja, oštri noževi i umereno skraćivanje trave mogu potpuno promeniti izgled dvorišta. Uz nekoliko jednostavnih navika travnjak će biti gušći, zeleniji i otporniji tokom cele sezone.