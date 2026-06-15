Motociklista T.N, koji je u petak teško povređen u saobraćajnoj nezgodi na raskrsnici Ulice 12. srpske brigade i Omladinske ulice u Novom Pazaru, prebačen je na dalje lečenje u Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“ u Beogradu.

Prema informacijama sa terena, u sudaru su učestvovali motocikl marke "Honda X-ADV", kojim je upravljao T.N, i taksi vozilo "škoda". Do nezgode je došlo na raskrsnici, a motociklista je nakon sudara zadobio teške telesne povrede.

Kako nezvanično saznajemo, T.N. je nakon ukazane pomoći u Opštoj bolnici Novi Pazar transportovan u Beograd, gde će biti podvrgnut operativnom zahvatu zbog teške povrede ramena.

Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode utvrđuju nadležni organi.

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