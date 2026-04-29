Podgorička policija zatekla je vozača autobusa koji prevozi učenike pod dejstvom alkohola tokom kontrole ispred osnovne škole. Tridesettrogodišnji M. R. odmah je isključen iz saobraćaja nakon što mu je utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola.

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica u kontinuitetu sprovode aktivnosti preventivnog karaktera, sa ciljem unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na zaštitu najmlađih i povećanje sigurnosti dece u zonama škola i vrtića. Ove aktivnosti podrazumijevaju pojačane kontrole vozača, tehničke ispravnosti vozila, kao i prisustvo policijskih službenika u blizini obrazovnih ustanova, kako bi se preventivno delovalo i sprečile situacije rizične po bezbednost dece. U okviru navedenih aktivnosti, policijski službenici saobraćajne policije Odeljenja bezbednosti Podgorica, imajući u vidu povećan rizik i odgovornost koju između ostalog nosi organizovani prevoz dece, sproveli su ciljanu kontrolu ispred jedne osnovne škole u Podgorici, kojom prilikom je izvršeno alkotestiranje vozača autobusa angažovanog za prevoz učenika od strane škole, a u vlasništvu turističke agencije sa sjedištem u Budvi. Kontrolom je utvrđeno da je vozač autobusa - M. R. (33) upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, pri čemu mu je izmerena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu - piše u saopštenju Uprave policije.

Deca su ipak bezbedno prevezena, jer je prevoz preuzeo drugi vozač.

- Imenovani je odmah isključen iz saobraćaja, nakon čega je organizovani prevoz dece preuzeo drugi vozač, čime je sprečena potencijalno rizična situacija. Policijski službenici će i u narednom periodu, koristeći sve raspoložive kapacitete, nastaviti sa pojačanim kontrolama i preventivnim aktivnostima, kako bi se sprečile saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama i dodatno unapredila bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a posebno dece - zaključuju iz Uprave policije.

Alo/Pobjeda

