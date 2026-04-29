Sveštenik Nenad Mitrić (33) iz Sremske Mitrovice i popadija Nedeljka (32) poginuli su pre mesec dana u teškoj nesreći u Republici Srpskoj, a ova tragedija i dalje tera suze na oči. Da tregadija bude još veća, njihovo troje dece je u jednom trenutku ostalo bez roditelja.

Nesreća se dogodila kad su se supružnici sudarili sa kamionom i od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta. Sa njima u vozilu su bila i deca, ali su srećom preživela.

Obaveštavamo da su u večernjim časovima, 2. aprila 2026. godine, na magistralnom putu Derventa-Brod, smrtno stradali protonamesnik Nenad Mitrić, paroh pojezenski, i popadija Nedeljka, rođ. Petrović, dok su deca prevezena u bolnicu na lečenje - naveli su iz njihove parohije.

Iz dobojske policije su, navodeći inicijale, saopštili da se nesreća dogodila oko 20.05 na magistralnom putu na području Broda, ali okolnosti sudara još uvek nisu utvrđene.

- Učestvovali su automobil „opel”, kojim je upravljao N. M., s kojim se u vozilu nalazila N. M. i tri maloletne osobe, te kamion „mercedes”, kojim je upravljao Ž. R. iz Broda. U nesreći su nastradali N. M. i N. M., dok su tri maloletne osobe zadobile telesne povrede i prevezeni su u zdravstvenu ustanovu u Slavonski Brod, u Hrvatskoj, radi pružanja lekarske pomoći - saopštila je Policijska uprava Doboj.

Kako je rečeno iz Opšte bolnice „Dr Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, gde su zbrinuta deca, svi su u stabilnom stanju i van životne opasnosti, a jedno od njih troje bilo prebačeno na intenzivno lečenje u Zagreb.

„Ova nenadoknadiva tragedija ostavila je dubok bol, posebno imajući u vidu da je iza njih ostalo troje maloletne dece. Sveštenik Nenad Mitrić ostaće upamćen po svojoj posvećenosti, veri i službi, koju je od 2022. godine obavljao u parohiji u Pojezni kod Dervente. Zahvalni smo za sve što je uradio za naš narod u ovom kraju i što je vratio ljudima veru, te ih okupljao i sabirao“, navodilo se u telegramu gradonačelnika Dervente Igora Žunića.

Iako je prošlo gortovo mesec dana, region ne zaboravlja ovu tragediju koja tera suze na oči.

