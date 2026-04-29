Za izveštaj je glasalo 74 od 95 prisutnih poslanika, dok su poslanici opozicije glasali protiv.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković navela je da parlament treba da bude mesto gde se razmenjuju stavovi i gde će opozicioni poslanici da pričaju o radu Pokrajinske vlade, a ne da "huškaju ljude protiv političkih neistomišljenika".

"Spremite se za izbore, biće ove godine i spremite se da priznate volju građana Vojvodine, a ne kad izgubite, da ne umete da priznate poraz. Nigde nemamo priliku da čujemo vaš politički program", navela je Gojković.

Predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas rekao je da je danas dao teren za političku diskusiju i da ne želi da beži od nje, ali da će njegova obaveza zauvek biti da štiti integritet parlamenta da ne bude zloupotrebljen.

Ištvan Dobo ispred Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) rekao je da će oni uvek podržavati sve što je dobro za njihovu zajednicu, jer smatraju da ako je nešto dobro za njih, onda je i za njihove komšije.

Potpredsednica Skupštine APV Aleksandra Maletić rekla je da poslovnikom nije predviđen nivo komunikacije nekih poslanika, jer se vređa ugled drugih poslanika i da se pojedini nisu snašli u materijalu koji su dobili.

Ljubica Bertović iz poslaničke grupe "Napred Vojvodino" čestitala je predsednici Pokrajinske vlade Maji Gojković na podnetom izveštaju jer je, kako je navela, 2025. godina, godina kada su se sve institucije našle na udaru i izdržale.

"Imamo priliku da vidimo realizaciju izvršenja budžeta za 2025. godinu i jasno vidimo rezultate Pokrajinske vlade. Tu su pokazatelji rada, posao je urađen odlično", rekla je Bertović.

Pavel Surovi iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Vojvodina ne sme da stane" rekao je da je izveštaj o radu Vlade izrazito važan, jer je njime dokazano da postoje kapitalna investiranja u industrijske zone, kao i celokupnu infrastrukturu čime je dokazano da Srpska napredna stranka sluša građane.

"Najvažniji projekat - Fruškogorski koridor je na 85 odsto rada, a počinje i obnova Petrovaradinske tvrđave. Predsednica Pokrajinske vlade brine o svim građanima Vojvodine i nacionalnim zajednicama", rekao je Surovi.

Dejan Kulja iz poslaničke grupe Srbija centar - SRCE rekao je da oni neće podržati izveštaj o radu tvrdeći da je to "mnogo birokratskih podataka, bez suštine".

Milan Vasiljević iz poslaničke grupe Stranka slobode i pravde rekao je da je izveštaj o radu dobra praksa, da bi se diskutovalo o aktivnostima Pokrajinske vlade, ali i da od potpredsednika vlade Tomislava Žigmanova očekuje veći angažman u budućnosti.