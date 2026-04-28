Prava drama odigrava se danas kod Nebojšine kule, u opštini Stari grad, gde su pronađene eksplozivne naprave.

Prema prvim informacijama, policija se nalazi na licu mesta i obezbeđuje šire područje, dok je pristup građanima ograničen. Na terenu vlada pojačana opreznost, a očekuje se dolazak specijalizovanih kontradiverzionih ekipa koje će preuzeti dalje postupanje i uklanjanje potencijalno opasnih predmeta.

Kako navodi izvor blizak slučaju, sumnja se da su pronađeni objekti zapravo granate, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena. Policija preduzima sve mere kako bi se situacija bezbedno rešila i kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudi i imovine.

