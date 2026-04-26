Strava i užas! Dečak star svega 13 godina povređen je prilikom aktiviranja zasad neidentifikovane eksplozivne naprave dok je preturao po kanti! Dečak je, srećom, prošao s lakšom povredom prsta, zbog čega će biti pušten na kućno lečenje posle pružanja lekarske pomoći i detaljnog posmatranja!

Kako smo pisali, nesvakidašnji incident se dogodio u petak u večernjim satima na uglu Temerinske i Primorske ulice u Novom Sadu, dok je dečak preturao po kanti za smeće na samom ulazu u Najlon pijacu u naselju Klisa. U jednom trenutku došlo je do eksplozije. Odmah je pozvana Hitna pomoć kako bi se zbrinuo dečak koji je bio jako uplašen od praska.

- Hitna pomoć je dečaka prevezla na Odeljenje hirurgije dečje bolnice u Novom Sadu, gde je utvrđeno da je zadobio povredu prstu. Sva sreća, nije reč o teškoj povredi. Dečak je posle eksplozije stabilno i nalazi se van životne opasnosti, a rana mu je sanirana - navodi izvor za Alo!.

Prema pisanju medija, dečak je bio za svaki slučaj zadržan tokom noći u bolnici kako bi ga lekari posmatrali i uverili se da je sve u redu. Mališan je juče pušten na kućno lečenje.

Detalji nesreće i dalje nisu u potpunosti poznati, radi se na utvrđivanju okolnosti ovog nesvakidašnjeg incidenta.

- Došlo je do eksplozije, ali za sada nije zvanično potvrđeno o kakvoj eksplozivnoj napravi je reč. Postoji verzija da je reč o petardi ili eksternoj bateriji, mada se pominje i verzija da je reč o upaljaču iz neke eksplozivne naprave koju je dečak slučajno aktivirao. Zasad nije poznato ko je taj predmet ostavio. Dok je mališan čeprkao, došlo je do praska - kaže naš sagovornik.

Neki mediji ne isključuju mogućnost da je reč i o bočici dezodoransa.

Nažalost, često se dešava da su naši najmlađi žrtve raznih eksplozivnih naprava. Vršnjak dečaka iz Novog Sada, mali Konstantin D. (13) iz Niša, u decembru 2025. zadobio je teške povrede šake zbog petarde. Dečak je ostao bez dva prsta leve ruke nakon eksplozije petarde, a za medije je ispričao kroz šta je prošao.

- Moj drug je poneo upaljač i upalili smo petarde. Meni se petarda upalila, pa ugasila, drugar je svoju bacio, a ja sam osetio u ruci da nešto dimi. Gledam petardu kako gori, krenuo sam da je bacim, ali je ona pukla, a meni krv po licu. Ja sam osetio kao malo da ne vidim, ostalo je to mutno... Onda su otišli delići prsta, domali i mali - navodio je mališan iz Niša.

BONUS VIDEO