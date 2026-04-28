Lenka R. (22), putnica iz automobila "golf", stradale je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu, na deonici Šabac-Ruma, kada se u automobil u kojem se ona nalazila sa još tri osobe, direktno zakucao automobil "ford". Lenka je nastradala na licu mesta.

"Naša medena, naš anđeo je sada sa anđelima. 22.04.2004-27.04.2026.", piše u jednoj poruci opraštanja od stradale Lenke.

Podsetimo, sve je počelo dramatičnom najavom tragedije malo pre 13 časova. U 12.57 sati, član jedne lokalne grupe na Vajberu poslao je upozorenje vozačima:

"Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! 'Ford' tamno-sive boje".

Samo nekoliko minuta kasnije, oko 13.00 sati, došlo je do stravičnog direktnog sudara.

Muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom "forda", kretao se u suprotnom smeru brzinom od 130 kilometara na sat i direktno se zakucao u crni automobil marke "golf"

U crnom "golfu" nalazile su se četiri mlađe osobe iz Šapca koje su, kako se sumnja, krenule na put za Sloveniju.

Nezvanični podaci ukazuju na to da su stradali momak i devojka iz "golfa" koristili usluge vožnje od mesta do mesta putem jedne popularne aplikacije, te su se tako našli u istom vozilu sa vozačem.

Bilans ove nesreće je izuzetno tragičan - ukupno je četvoro poginulih, a jedna osoba se bori za život.

Na licu mesta su poginule tri osobe - vozač "forda" koji je izazvao sudar vozeći u kontra smeru, kao i momak i devojka koji su bili putnici u "golfu".

Vozač "golfa", M. P. (24) iz Pocerskog Dobrića kod Šapca, prevezen je u teškom stanju u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gde je uprkos naporima lekara podlegao teškim povredama.

Apel za doniranje krvi

Vuk Matić (22) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći, a društvenim mrežama kruži apel za doniranje krvi.

Mladić je iz bolnice u Šapcu prebačen u Urgentni centar u Beogradu.

"Našem drugu Vuku Matiću je potrebna pomoć. Ko je B+ ili 0+ i u mogućnosti je, neka dođe danas od 7.00 sati u Centar za transfuziju krvi "Sveti Sava", Beograd i neka donira krv za našeg kolegu-. Kada budete stigli tamo naznačite da je donacija za: Vuka Matića, datum rođenja 12.3.2004.", navodi se u apelu.

