Anđela Mihajlović (37) nestala je juče u Beogradu, a sada se njena majka oglasila za medije, navodeći da je auto njene ćerke pronađen u garaži i izrazila sumnju da je njena ćerka opljačkana.

"Čula sam se sa Anđelom u četvrtak. Sve je bilo normalno. Iznajmila je stan na dan, trebalo je da ide kod psihoterapeuta. Juče sam prijavila njen nestanak, policija je traži. Ona je sigurno opljačkana, sigurno nema kako i ne zna kako da se vrati...", rekla je za "Blic" Jelena, majka nestale Anđele Mihajlović (37) koja je nestala juče u Beogradu.

Nestala devojka je, navodno, poslednji put u 8.25 sati viđena na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda i od tada joj se gubi svaki trag.

Anđelina majka kaže da je sinoć pronađen njen auto u garaži u centru Beograda.

- Njen auto ima GPS može da se locira. Auto je na njeno ime. Stoji i dalje u garaži. Ona je sigurno opljačkana, jer je pisala na Instagramu snaji sa Instagrama vozača autobusa. Sigurno ne zna kako da se vrati, jer sigurno nema ključeve, telefon, novac - kaže uplašena majka koja navodi da će danas otići iz Novog Sada u Beograd da policiji dostavi dodatne informacije i podatke Anđelinih prijatelja i poznanika koji bi eventualno mogli da pomognu u potrazi.

Kako navodi, njenu ćerku traži policija i dok god traje potraga neće moći da iznosi više detalja.

Kako je ranije bilo reči, nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša. Njena snaja ranije je ispričala da Anđela živi u Beču, a da je u četvrtak je stigla u Beograd, kao i da se tog dana nije se čula ni sa kim od članova porodice.

Moli se svako ko ima informaciju o nestaloj Anđeli da se javi policiji na 192.

