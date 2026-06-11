Snimak trinaestogodišnje gorile Kijomase iz zoološkog vrta u Japanu osvojio je društvene mreže širom sveta nakon što je zabeležen njegov neobičan trenutak introspekcije posle sukoba sa ženkom iz svoje grupe.

Prema navodima medija, sve je počelo kada je jedna ženka u naletu besa pojurila mužjaka, izazvavši kratkotrajnu pometnju u nastambi. Međutim, pažnju javnosti nije privukao sam sukob, već reakcija koja je usledila.

Nakon rasprave, Kijomasa se povukao u stranu, seo potpuno sam i ostao nepomično da sedi sa izrazom lica koji su mnogi korisnici interneta uporedili sa čovekom duboko uronjenim u razmišljanje o životu.

Fotografije i snimci ubrzo su postali viralni, a društvene mreže preplavili su duhoviti komentari. Jedan od najzapaženijih glasio je: „Brate, u ime svih muškaraca – potpuno te razumemo.“

Iako nije poznato šta je tačno izazvalo nesuglasice među gorilama, korisnici interneta nisu propustili priliku da kroz šalu komentarišu situaciju. Mnogi smatraju da je Kijomasa ovaj emotivni trenutak podneo teže nego bilo koji sukob sa rivalima.

Njegova zamišljena poza i „tužni“ izraz lica pretvorili su ga u neočekivanu internet senzaciju, a brojni komentatori nastavili su da razvijaju duhovite teorije o tome kako će nesrećni mužjak pokušati da povrati narušeni mir u svojoj grupi.