Na snimku se vidi oko 25 migranata pored železničkih šina u Novom Zagrebu. Na snimku se vidi da su mnogi odmah uz put počeli da se presvlače. Vozač se potom udaljava kombijem iz kojeg je došlo do iskrcavanja.

Korisnik Reddita koji je objavio snimak na toj društvenoj mreži, napisao je da je video zapis nastao 10. juna u 8:45 časova.

"Kontaktira se policija već mesecima svaki put kad dođu, ali jako sporo reaguju, i ne znamo je li uopšte nađu krijumčare... Očito ne", napisao je čovek koji je na Redditu objavio snimak.

Oglasila se policija

O ovom slučaju se oglasila i tamošnja policija, koja je navela da je istog dana uhapšeno nekoliko stranih državljana, kao i da tragaju za krijumčarima.

"Policijski službenici PU zagrebačke koji rade na suzbijanju nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata u sredu u jutarnjim satima na makadamskom putu Brezovička bb uhapsili su više stranih državljana za koje je utvrđeno da su na nezakonit način prešli državnu granicu. U toku je kriminalističko istraživanje i traganje za krijumčarima, odnosno osobama za koje se sumnja da su počinile krivično delo protivzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Evropske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Krivičnog zakona. Strani državljani su privedeni u službene prostorije policijske stanice radi utvrđivanja okolnosti zakonitosti boravka na teritoriju RH", saopštili su iz policije, preneli su tamošnji mediji.

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