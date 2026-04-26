"Ne možemo sebi da priuštimo još jednu godinu čekanja. Za nemačku ekonomiju vreme je već isteklo", upozorio je šef Konfederacije nemačkih udruženja poslodavaca (BDA) Rajner Dulger.



Nemačke kompanije sve više premeštaju svoje aktivnosti u druge zemlje zbog nepovoljnih poslovnih uslova u Nemačkoj, rekao je Dulger.

"Vlasnici kompanija dolaze do zaključka da više ne mogu profitabilno da posluju u Nemačkoj. Stoga, sve više biraju druge lokacije gdje je moguća stabilna ekonomska aktivnost", rekao je Dulger za list "Augsburger algemajne".



Dulger je povezao pogoršanje poslovne klime sa politikom Vlade, ističući da dugo nije video tako duboko razočaranje nemačkom Vladom među poslodavcima.

"Preduzeća u Nemačkoj suočavaju se sa velikim doprinosima za socijalno osiguranje, birokratijom i visokim cenama energije. Vladajuća koalicija dugo je odlagala obećane reforme", rekao je on, dodajući da će dalja odlaganja samo pogoršati ekonomsku situaciju u Nemačkoj.



Reforme na jesen

Dulger je podsetio da je Savezna vlada obećala reforme na jesen.

"Tada smo mislili da će doći prolećne reforme, a sada sumnjam da će se letnje reforme dogoditi. Ne možemo sebi priuštiti još jednu godinu čekanja. Za nemačku ekonomiju vreme je već isteklo", upozorio je Dulger.